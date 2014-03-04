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19-летний белорус с саблей напал на подростка в Москве

04 марта 2014 08:02
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Новости Беларуси. Гражданина Беларуси задержали в Москве.  На улице Довженко он отнял оружие у 16-летнего подростка. Белорус угрожал пострадавшему саблей, требуя отдать и денежные средства. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Молодой человек признался, что нашел саблю в подземелье, когда занимался диггерством. Как выяснилось, ранее в милицию обратились несколько человек, которые сообщили,  что на них напал молодой человек с саблей. У потерпевших отнимали мобильные телефоны и кошельки.

Напомним, весной прошлого года в Любани произошло дерзкое ограбление банка. Двое в масках украли деньги, избили охранника и скрылись на инкассаторской машине. Сожженную машину грабителей позже нашли в 20 километрах от города, а вот преступников разыскивают уже сутки. Подробности вы узнаете из видео.

# происшествия # Нападение

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