19-летнего минчанина избили любители закурить - им грозит до 6 лет тюрьмы

Хулиганы нанесли молодому человеку около 10 ударов только за то, что им не понравился его внешний вид.

Возвращаясь ночью домой со своей девушкой и другом, 19-летний столяр одного из минских предприятий даже не догадывался о грядущих неприятностях. Подходя к улице Ваупшасова, молодой человек слегка повздорил со своей спутницей и в одиночестве направился домой. В этот момент двое незнакомых парней попросили у него сигарету. Ничего не подозревая, он только собрался угостить незнакомцев, как вдруг один из просящих нанес ему удар в голову. Постепенно приходя в себя, потерпевший попытался выяснить причину их поступка, на что второй нападавший сказал, что ему не понравилось, как тот одет. Затем второй злоумышленник схватил столяра за голову и нанес около четырех ударов в область носа и несколько ударов руками в область головы и затылка, сообщает www.ctv.by .

В этот момент к нападавшим подбежали девушка потерпевшего и его товарищ, которые успокоили хулиганов. А вскоре один из участников криминального дуэта уже давал показания в кабинете следователя. Второго «героя» на данный момент ищет милиция.

Анна Чиж-Литаш, пресс-офицер Партизанского РУВД:

Молодым людям предъявлено обвинение за хулиганство, что влечет за собой наказание до 6 лет лишения свободы.