18-летняя девушка застряла в детских качелях – прохожие вызвали спасателей

Новости Великобритании. 18-летняя Коди, гуляя со своим младшим братом в парке, решила показать ему, каким образом используется такое детское сооружение, как качели. Девушка села (обратите внимание на конструкцию!)...но встать самостоятельно уже не смогла, сообщает The Mirror.

В течение часа Коди пыталась освободиться из этой хитрой детской «ловушки». В итоге прохожие вызвали спасателей!

Они качели сняли, высвободили девушку и повесили приспособление на место.