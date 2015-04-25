18-летняя девушка застряла в детских качелях – прохожие вызвали спасателей
Новости Великобритании. 18-летняя Коди, гуляя со своим младшим братом в парке, решила показать ему, каким образом используется такое детское сооружение, как качели. Девушка села (обратите внимание на конструкцию!)...но встать самостоятельно уже не смогла, сообщает The Mirror.
В течение часа Коди пыталась освободиться из этой хитрой детской «ловушки». В итоге прохожие вызвали спасателей!
Они качели сняли, высвободили девушку и повесили приспособление на место.
Крис Харви, сторож:
Я видел, как девушка гуляла с маленьким мальчиком, а потом он попросил ее показать, как катаются на качелях. Я и подумать не мог, что она сесть-то сядет, а вылезти не сможет.
Вот так-то оказывается: детские развлечения только для детей!
К слову, за день до этого случая, английским спасателям пришлось забираться в 12-сантиметровую щель между гаражами, чтобы спасти кота, который в течение двух часов не давал покоя жильцам близлежащих домов.