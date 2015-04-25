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18-летняя девушка застряла в детских качелях – прохожие вызвали спасателей

25 апреля 2015 23:08
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Новости Великобритании. 18-летняя Коди, гуляя со своим младшим братом в парке, решила показать ему, каким образом используется такое детское сооружение, как качели. Девушка села (обратите внимание на конструкцию!)...но встать самостоятельно уже не смогла, сообщает The Mirror.

В течение часа Коди пыталась освободиться из этой хитрой детской «ловушки». В итоге прохожие вызвали спасателей! 

Они качели сняли, высвободили девушку и повесили приспособление на место.

18-летняя девушка застряла в детских качелях – прохожие вызвали спасателей -1

Крис Харви, сторож:
Я видел, как девушка гуляла с маленьким мальчиком, а потом он попросил ее показать, как катаются на качелях. Я и подумать не мог, что она сесть-то сядет, а вылезти не сможет.

Вот так-то оказывается: детские развлечения только для детей!

18-летняя девушка застряла в детских качелях – прохожие вызвали спасателей -4

К слову, за день до этого случая, английским спасателям пришлось забираться в 12-сантиметровую щель между гаражами, чтобы спасти кота, который в течение двух часов не давал покоя жильцам близлежащих домов.

# происшествия # Необычное

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