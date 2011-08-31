18-летнему египтянину, изнасиловавшему россиянку, грозит смертная казнь

В ночь на 26 августа в пятизвездочном отеле «Pyramisa Blue Lagoon» 18-летний служащий жестоко изнасиловал 22-летнюю россиянку. Он ворвался в номер девушки ночью, начал душить и избивать ее, позже он пытал девушку кипятком, а под конец изнасиловал.Девушка была госпитализирована с множественными гематомами и отеками, врачи обнаружили у нее травму позвоночника.



Молодой насильник уже пойман и на данный момент находится в камере предварительного заключения. По сообщениям СМИ, ему грозит смертная казнь. Однако, несмотря на скандал, этот отель в Хургаде продолжает пользоваться популярностью у русских туристов, на некоторые ближайшие даты там уже нет свободных мест.