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17 тысяч долларов: В Минске женщина подозревается в краже денег из квартиры человека с инвалидностью

17 февраля 2018 08:47
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Новости Беларуси. В Минске женщина, которая присматривала за человеком с инвалидностью, подозревается в краже 17 тысяч долларов.  

По сведениям ГУВД Мингорисполкома, 57-летняя жительница Минска подменяла свою подругу и около года ухаживала за 37-летним человеком с инвалидностью в квартире по улице Воронянского.  

17 тысяч долларов: В Минске женщина подозревается в краже денег из квартиры человека с инвалидностью-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома  

Когда матери мужчины не было дома, женщина похитила из шкафа 17 тысяч долларов. Чтобы сохранить украденное, злоумышленница для начала сняла банковскую ячейку, а затем передала средства на хранение своей знакомой.  

Подозреваемая задержана.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».  

Зимой прошлого года в Березинском районе обокрали пенсионера.  

У мужчины было украдено 3000 долларов – здесь подробнее.  

# происшествия # Кража

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