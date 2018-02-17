17 тысяч долларов: В Минске женщина подозревается в краже денег из квартиры человека с инвалидностью

Новости Беларуси. В Минске женщина, которая присматривала за человеком с инвалидностью, подозревается в краже 17 тысяч долларов.

По сведениям ГУВД Мингорисполкома, 57-летняя жительница Минска подменяла свою подругу и около года ухаживала за 37-летним человеком с инвалидностью в квартире по улице Воронянского.