17-летняя девочка ограбила подругу

При помощи банковской карточки, украденной у близкой подруги, виновная решила рассчитаться с долгами.

В один из летних дней подруги решили сходить в кино. Перед фильмом они зашли в магазин, где одна из подружек рассчиталась за покупки при помощи маминой банковской карточки. А вторая тем временем запомнила пин-код.

После сеанса владелица карточки решила ненадолго отлучиться, попросив подружку присмотреть за сумочкой. Ну а та быстро стащила карточку. Как впоследствии выяснилось, ей надо было вернуть долг за приобретенную на днях косметику.

Вернувшись, подружка забрала сумочку и пошла домой, а новоявленная обладательница карточки отправилась снимать деньги — 93 тысячи рублей. Чтобы замести следы, сделала она это в три этапа.

Как рассказали в РУВД Первомайского района Минска, мать потерпевшей, узнав о пропаже карточки, решила заблокировать счет, но было поздно, денег там уже не оказалось. Потом она обратилась в милицию. Вскоре удалось установить и виновницу произошедшего, передает «Народная газета».