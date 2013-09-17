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16 сентября мужчина устроил стрельбу на военной базе в Вашингтоне, более десятка человек погибли. В США объявлен трехдневный траур

17 сентября 2013 09:15
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Новости США. В Вашингтоне приспущены флаги. Столица США приходит в себя после трагических событий, произошедших 16 сентября.

Имя Аарона Алексиса надолго запомнится американцам. Он устроил стрельбу на базе ВМС США «Нейви-ярд». В результате погибли более десятка человек. Еще 8 американцев ранены.

Злоумышленник был застрелен в ходе спецоперации. Полиция исключила, что у него был напарник. На закрытый объект Алексис попал совершенно легально. Он работал электриком в компании, которая обслуживала военную базу.

Мотивы преступления до сих пор не установлены. Не исключена версия теракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Стрельба

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