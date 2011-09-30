16-летний минчанин покончил жизнь самоубийством, бросившись под электропоезд Минск – Молодечно

Об этом сообщил корреспонденту БелТА пресс-секретарь УВД на транспорте МВД Александр Марченко.

Трагедия случилась 29 сентября на перегоне Минск-Северный – Ждановичи недалеко от остановочного пункта Радиаторный. Состав двигался со скоростью около 70 км/ч. Машинист заметил идущего вдоль пути человека, коим оказался 16-летний учащийся одного из минских колледжей. Поездная бригада сразу же предприняла меры экстренного торможения электрички и начала подавать звуковые сигналы, чтобы обратить внимание человека на приближающийся поезд. Однако юноша сел на рельсу, повернувшись спиной к элекричке.

Мгновенно остановить состав не удалось, поэтому подросток оказался под колесами. После остановки поездная бригада сразу же поспешила помочь парню, вытащив его из-под третьего вагона. Незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Однако из-за сильной тяжести полученных травм юноша скончался по дороге в больницу. По этому факту проводится проверка.