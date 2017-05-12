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16-летнему подростку из Слонима, убившему дедушку и бабушку, предъявлено обвинение

12 мая 2017 14:32
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Новости Беларуси. СК продолжает расследование двойного убийства в Слониме. 16-летнему подозреваемому предъявлено обвинение. Что толкнуло подростка на преступление? Причиной он назвал обострение существовавших на протяжении длительного времени конфликтных отношений с бабушкой и дедушкой.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь: 
Действия подростка квалифицированы следствием по п.1 ч.2 ст.139 («убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах») Уголовного кодекса Республики Беларусь. 
В ходе допроса в качестве обвиняемого юноша подтвердил факт лишения жизни своих родственников. Окончательная правовая оценка действиям школьника будет дана по результатам расследования уголовного дела с учетом заключений экспертов и комплексной оценки всех полученных доказательств. В настоящее время назначено проведение комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемого на основании собранных следствием материалов, необходимых для проведения данного исследования. 

В конце апреля жестокое преступление всколыхнуло поселок «Дружный».

Леониду Богдану было 64 года. Его супруге – 60. Работы Богдана известны каждому жителю Слонима: бюст Михаила Казимира, Адама Мицкевича, Франциска Скорины.

Произошедшее стало настоящим потрясением для жителей города. Со слов горожан, никто никогда не слышал о конфликтах в этой семье. Мальчик хорошо учился, занимался спортом, всегда был приветлив (здесь подробности).

# происшествия # Убийство # Юлия Гончарова

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