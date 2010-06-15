16 июня в Кыргызстане объявлено днем траура

По последним данным, в результате межэтнических столкновений между киргизами и узбеками погибли 170 человек, почти 1800 ранены.

Сейчас страна на грани гуманитарной катастрофы. В неспокойных районах Ошской и Джалал-Абадской областей не работают магазины, продовольствия не хватает. Фактически, люди доедают то, что хранилось дома. Организовать стабильное снабжение пока не удается. Впрочем, врачи заявляют, что лекарства и перевязочные материалы у них пока есть. Кровь для раненых сдают сами жители.

Насилие в Кыргызстане осудил Совет Безопасности ООН. На экстренном закрытом заседании дипломаты призвали как можно скорее прекратить кровопролитие и создать в республике коридор для доставки гуманитарной помощи.

Виктор Радивиновский, глава департамента общественной информации Представительства ООН в Республике Беларусь

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев приняло решение о посылке гуманитарной помощи, специалисты прибыли в Узбекистан, где принимают беженцев из Кыргызстана, их скопилось порядка 75 тысяч, отправляются грузы со специального склада, в ближайшее время в Кыргызстан прибудет гуманитарная помощь с предметами первой необходимости.