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15 участников несанкционированной акции в Минске отпущены без составления протоколов

16 июня 2011 09:55
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Об этом сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении отмечается, что «15 июня, около 19.00 в районе площади Октябрьской в Минске была предпринята попытка провести несанкционированную акцию в нарушение положений Закона «О массовых мероприятиях». Ничем себя не обозначая, в окрестностях главной площади страны собрались граждане, существенно затруднив при этом передвижение пешеходов и автомашин. Усилия сотрудников милиции были направлены на обеспечение общественной безопасности и документирование действий участников акции. Чрезвычайных происшествий не допущено».

По данным правоохранителей, «в ходе данного несанкционированного мероприятия 15 его активных участников были доставлены в Центральное РУВД, откуда вскоре были отпущены после установления личности и без составления административного протокола. Всего же в этой акции приняли участие около 500 граждан».

# происшествия

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