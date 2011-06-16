15 участников несанкционированной акции в Минске отпущены без составления протоколов

Об этом сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении отмечается, что «15 июня, около 19.00 в районе площади Октябрьской в Минске была предпринята попытка провести несанкционированную акцию в нарушение положений Закона «О массовых мероприятиях». Ничем себя не обозначая, в окрестностях главной площади страны собрались граждане, существенно затруднив при этом передвижение пешеходов и автомашин. Усилия сотрудников милиции были направлены на обеспечение общественной безопасности и документирование действий участников акции. Чрезвычайных происшествий не допущено».

По данным правоохранителей, «в ходе данного несанкционированного мероприятия 15 его активных участников были доставлены в Центральное РУВД, откуда вскоре были отпущены после установления личности и без составления административного протокола. Всего же в этой акции приняли участие около 500 граждан».