15 тысяч туристов оказались заблокированы на горнолыжных курортах в французских Альпах из-за снегопадов

Новости Франции. 15 тысяч туристов оказались заблокированы на горнолыжных курортах в французских Альпах. Многокилометровые пробки образовались из-за непрекращающегося снегопада и ледяного дождя.

В стране введен «оранжевый» – предпоследний – уровень опасности. Водителей просят при возможности воздержаться от поездок.

А для тех автомобилистов, которые уже оказались в снежном плену, организованы пункты помощи. Людей размещают на ночь в школах и спорткомплексах. По прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся еще в течение нескольких дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.