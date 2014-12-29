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15 тысяч туристов оказались заблокированы на горнолыжных курортах в французских Альпах из-за снегопадов

29 декабря 2014 13:12
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Новости Франции. 15 тысяч туристов оказались заблокированы на горнолыжных курортах в французских Альпах. Многокилометровые пробки образовались из-за непрекращающегося снегопада и ледяного дождя.

В стране введен «оранжевый» – предпоследний – уровень опасности. Водителей просят при возможности воздержаться от поездок.

А для тех автомобилистов, которые уже оказались в снежном плену, организованы пункты помощи. Людей размещают на ночь в школах и спорткомплексах. По прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся еще в течение нескольких дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Снегопады

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