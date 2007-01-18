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15 тысяч пачек сигарет на 18 миллионов рублей

18 января 2007 14:35
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Гомельские пограничники задержали партию контрабандных сигарет на 18 миллионов белорусских рублей.Гражданин Беларуси, перевозивший нелегальный товар на легковом автомобиле, был задержан у населенного пункта Усошская Буда Добрушского района. При осмотре транспортного средства было обнаружено 15 тысяч пачек сигарет различных наименований, нелегальным путем ввезенных в Беларусь из России. Табачные изделия изъяты. Материалы по факту задержания переданы в органы налоговой инспекции Гомеля, где в настоящее время и проводится разбирательство.
# происшествия

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