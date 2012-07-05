15-летняя минчанка погибла, спрыгнув с балкона многоэтажки

Трагедия произошла вечером 4 июля в одном из домов по ул. Богдановича, - сообщает корреспондент БЕЛТА, ссылаясь на Александра Герасимова, официального представителя управления Следственного комитета по Минску.

Сотрудники патрульно-постовой службы милиции, проходя мимо дома на Богадановича, увидели девушку, сидящую на перилах балкона многоэтажки. Заметив людей в форме, девушка спряталась в квартире. Милиционеры по домофону связались с жильцами дома. Соседи позвонили девушке, та объяснила, что никому не откроет, т.к. находится в квартире одна. Спустя несколько минут труп девушки был обнаружен под балконом.

С согласия матери погибшей был произведен осмотр квартиры. В комнате погибшей следователи нашли предсмертную записку. В ней девушка просит никого не винить в своей смерти и признаётся, что давно хотела покончить жизнь самоубийством. Мать девушки отмечает, что в последнее время дочь была замкнутой. За неделю до несчастного случая родители обнаружили в комнате дочери снотворное.

По факту самоубийства 15-летней школьницы из Минска проводится проверка. Назначен ряд соответствующих экспертиз.

Суицид – далеко не всегда следствие серьёзной психической болезни. Частая причина самоубийства – конфликты в семье, на работе и неприятности в учёбе. Чувствительных юношей и девушек убивает несчастная любовь. Около 80% самоубийств были совершены в состоянии депрессии различной степени тяжести. В переходный период смены сезонов – осенью и весной – психика становится более уязвимой.

В РНПЦ психического здоровья действуют бесплатные «горячие линии» для оказания помощи людям в сложных ситуациях. Переживающим личную драму гражданам пригодятся номера: 8-801-100-16-11, 8-801-100-21-21. В этом государственном учреждении функционируют два стационарных психоневрологических отделения для лечения кризисных состояний.

Позвонить на «горячую линию» Городского детско-подросткового психоневрологического диспансера Минска можно по телефону: 315-00-00. Аналогичная линия создана и в Городском психоневрологическом диспансере столицы: 290-44-44.



Городской клинический детский психоневрологический диспансер сотрудничает с христианской церковью. Людям на грани самоубийства всегда готовы помочь в приходе православного храма «Всех скорбящих радость» и в католическом костёле Святого Иоанна Крестителя.