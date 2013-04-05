15-летняя девочка-инвалид четыре дня жила в квартире с умершей матерью

Новости Беларуси. Четыре дня девочка не решалась рассказать родственникам о том, что ее мама умерла. Дверь квартиры взломали соседи. Их насторожило, что долгое время из квартиры никто не выходил.

Девочку отвезли в реанимационное отделение больницы. По словам медиков, состояние здоровья опасений не вызывает.

Несмотря на то, что 15-летняя девочка страдает церебральным параличом, она довольно социализирована, разговаривает и может передвигаться, сообщает «Вечерний Брест».

Напомним, в сентябре прошлого года во французских Альпах 4-летняя девочка около 8 часов просидела в машине вместе с мертвыми родственниками. В автомобиле с огнестрельными ранениями найдены тела трех граждан Великобритании. Это мужчина и две женщины. По предварительным данным, британцы приехали во Францию с целью туризма и остановились в одном из кемпингов (смотрите видео).