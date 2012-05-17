14 населенных пунктов Минской области были обесточены накануне сильным ветром

Новости Беларуси. В стране ликвидируют последствия грозы и мощных ливней, которые накануне прошли по территории республики. Так, в Минской области сильным ветром было обесточено 14 населенных пунктов. К утру большинство неполадок устранено. Восстановительные работы завершаются.

Однако погода и сегодня будет ненастной. Днем на большей части территории страны пройдут сильные дожди. Местами прогремят грозы. Порывы ветра усилится в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. При этом воздух прогреется до плюс 24, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.