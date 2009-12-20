14-летняя голландка, которая хотела совершить кругосветное путешествие, пропала без вести

Полиция Нидерландов разыскивает пропавшую 14-летнюю Лору Деккер, которая мечтала стать самым молодым моряком-кругосветчиком в мире.

18 декабря родственники девочки сообщили в полицию, что она покинула дом своего отца в неизвестном направлении. Родственники девочки сообщили об исчезновении Деккер в городе Утрехт, который расположен в центральной части Нидерландов. В известность поставлены соседние страны для мониторинга аэропортов, где, возможно, может быть замечена несовершеннолетняя Деккер. На данный момент в полиции не склонны думать о преступлении. Яхта девочки остается пришвартованной на своем обычном месте, отмечает NEWSru.com.

Суд Нидерландов в октябре запретил Лоре Деккер отправляться в одиночное кругосветное плавание. Лора при поддержке родителей намеревалась пуститься в плавание на восьмиметровой яхте Guppy еще в сентябре. Однако голландский Совет по защите детей решительно выступил против рискованного плавания, несмотря на то, что Лора пообещала самостоятельно заниматься по школьной программе во время кругосветного путешествия, которое должно было продлиться два года.

На состоявшемся 28 августа заседании в Утрехте суд постановил на два месяца передать Лору Деккер под опеку социальных органов, которым предстояло оценить, насколько реально сейчас воплощение Лориной мечты. Кругосветное плавание Деккер вызывало бы опасения за ее безопасность, говорилось в заявлении суда. Также суд продлил до 1 июля 2010 года опеку над девочкой со стороны органов по охране детства. В течение этого периода родители Лоры будут лишены возможности принимать важные решения, касающиеся жизни их дочери.

По словам самой девочки, она является опытным яхтсменом и впервые самостоятельно вышла в открытое море в шесть лет. Мечта о кругосветном путешествии в одиночку появилась у нее в 10 лет.