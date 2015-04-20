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14-летний подросток в Барселоне застрелил преподавателя из арбалета

20 апреля 2015 13:41
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Новости Испании. Кровавая драма разыгралась в одном из учебных заведений Барселоны. Ученик опоздал на урок испанского, на что преподаватель сделала резонное замечание и разрешила зайти в класс.

Подросток претензию выслушал, после чего направил арбалет на дочь учительницы и выстрелил ей в ногу. На крики прибежал преподаватель обществознания, который получил смертельное ранение в живот. Ранены еще два ученика.

Как сообщает издание El Pais, нападение совершил 14-летний ученик института, где обучаются подростки в возрасте от 12 до 16 лет.

О мотивах говорить пока рано. Однако одноклассники подростка рассказали журналистам, что он очень «проблемный» ученик. По данным британской The Mirror, ученик составил целый «черный список» учителей, которые ему не нравились. Правда, знакомые уверяют, что «блэк-лист» был всего лишь шуткой.

По некоторым данным, незадолго до нападения подросток говорил о том, что «на школу легко напасть, хорошо вооружившись», однако никто из его сверстников не принял эти слова всерьез. Известно, что дома у предполагаемого преступника – целая коллекция оружия, которая, по предварительным данным, принадлежала его отцу.

# происшествия # Убийство

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