14-летнего школьника убили в Бобруйске, а тело выбросили в Березину. Подозреваемые задержаны

Новости Беларуси. В совершении преступления подозреваются двое несовершеннолетних. Как сообщили в Следственном комитете, на теле убитого подростка обнаружены телесные повреждения. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Представитель отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси агентству «Интерфакс-Запад»:

По подозрению в убийстве задержаны двое несовершеннолетних 1998 г.р., также школьники. Для координации работы по расследованию убийства ребенка в Бобруйск выехал первый заместитель председателя СК Беларуси Алексей Волков.

По предварительным данным, в момент совершения преступления подростки были пьяны.



Летом прошлого года зверское убийство произошло в Минске. Бывший муж убил мать собственного ребенка, расчленил её тело. Останки в нескольких полиэтиленовых пакетах извлечены 20 августа из Цнянского водохранилища. 27-летняя Анна Сердечкина пропала 12 августа 2013 года. О пропаже в милицию заявил ее бывший муж. Но в ходе следствия выяснилось: именно он убил Сердечкину. Причем, жестоко. В тот вечер они ссорились. Девушка попыталась выпроводить обидчика из дома. Но тот начал ее душить. Следствие установило: всё это слышал ребенок. Четырехлетний сын находился в соседней комнате. 15 лет колонии усиленного режима. Месяц назад суд вынес приговор убийце минской лучницы. Смотрите видео.