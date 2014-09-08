12-метровую воронку оставил метеорит, упавший в Никарагуа

Новости Никарагуа. На месте падения метеорита образовался кратер диаметром 12 метров и глубиной 5 метров. Небесное тело распалось на сотни, а то и на тысячи фрагментов, поиском которых занимается комиссия из ученых, представителей столичных властей и вооруженных сил.

По словам главы правительства Росарио Мурильо, метеорит упал в минувшую субботу в 23:04 по местному времени в районе международного аэропорта Манагуа.

При ударе о землю возникла сейсмическая волна, которую зарегистрировали сейсмографы.



Очевидец:

Местные жители рассказали, что услышали громкий хлопок, похожий на взрыв. Мне показалось, что неподалеку сдетонировала бомба, так как мы почувствовали ударную волну.

По данным ученых, это уже второй случай в современной истории Никарагуа. Предыдущее падение метеорита в стране произошло в 2007 году.

Несколько месяцев назад в Интернете появился удивительный ролик, в котором можно увидеть, как парашютист из Норвегии чуть было не стал жертвой упавшего с неба метеорита. Сам герой ролика, парашютист Андерс Хельстрап, был одет в вингсьют со встроенной в шлем камерой, когда спрыгнул с небольшого самолета в 2012 году, рядом с городом Рена. Просматривая видео после прыжка, Хельстрап увидел, что прямо перед ним, всего лишь в нескольких метрах, с огромной скоростью пролетел камень. Этот видеоролик стал сенсацией в сообществе интересующихся метеоритами. Убедитесь сами – смотрите видео.