12-летняя девочка выпала с восьмого этажа после вечеринки в своей квартире

Вечером 3 сентября в доме на улице Островского в Сормовском районе Нижнего Новгорода девочки праздновали день рождения подруги и в отсутствие родителей принесли с собой несколько коробок вина. От спиртного двум девочкам стало плохо, и они вышли на балкон, где их стошнило на балкон соседей снизу. Те поднялись к ним в квартиру, и сообщили, что расскажут о произошедшем родителям девочки, хозяйки квартиры. После этого подруги вышли на улицу, но разгневанные соседи не выпустили из квартиры маленькую хозяйку, а спустя некоторое время тело девочки было обнаружено под окнами дома.



Семья погибшей девочки считается благополучной.