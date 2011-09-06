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12-летняя девочка выпала с восьмого этажа после вечеринки в своей квартире

06 сентября 2011 08:55
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Вечером 3 сентября в доме на улице Островского в Сормовском районе Нижнего Новгорода девочки праздновали день рождения подруги и в отсутствие родителей принесли с собой несколько коробок вина. От спиртного двум девочкам стало плохо, и они вышли на балкон, где их стошнило на балкон соседей снизу. Те поднялись к ним в квартиру, и сообщили, что расскажут о произошедшем родителям девочки, хозяйки квартиры. После этого подруги вышли на улицу, но разгневанные соседи не выпустили из квартиры маленькую хозяйку, а спустя некоторое время тело девочки было обнаружено под окнами дома.

Семья погибшей девочки считается благополучной.
# происшествия

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