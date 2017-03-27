12-летняя девочка погибла на пожаре в Пуховичском районе

Новости Беларуси. Новости Беларуси. К чрезвычайным происшествиям. 12-летняя девочка погибла на пожаре в Пуховичском районе. Трагедия произошла в агрогородке Новополье. Хозяйка дома в момент пожара была на работе. До прибытия подразделений МЧС спасательной операцией занялся ее муж.

Мужчина спас тещу и и девочку-шестиклассницу – пляменницу жены. Она приехала в гости к бабушке.