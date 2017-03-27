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12-летняя девочка погибла на пожаре в Пуховичском районе

27 марта 2017 14:30
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Новости Беларуси. Новости Беларуси. К чрезвычайным происшествиям. 12-летняя девочка погибла на пожаре в Пуховичском районе.

Трагедия произошла в агрогородке Новополье.

Хозяйка дома в момент пожара была на работе. До прибытия подразделений МЧС спасательной операцией занялся ее муж.

12-летняя девочка погибла на пожаре в Пуховичском районе-1

Мужчина спас тещу и и девочку-шестиклассницу – пляменницу жены. Она приехала в гости к бабушке.

Девочка была без сознания и по дороге в больницу скончалась.

Пострадавшая женщина госпитализирована. А вот что стало причиной возгорания пока точно не известно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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