Новости Беларуси. Новости Беларуси. К чрезвычайным происшествиям. 12-летняя девочка погибла на пожаре в Пуховичском районе.
Трагедия произошла в агрогородке Новополье.
Хозяйка дома в момент пожара была на работе. До прибытия подразделений МЧС спасательной операцией занялся ее муж.
Мужчина спас тещу и и девочку-шестиклассницу – пляменницу жены. Она приехала в гости к бабушке.
Девочка была без сознания и по дороге в больницу скончалась.
Пострадавшая женщина госпитализирована. А вот что стало причиной возгорания пока точно не известно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.