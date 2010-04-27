12-летний мальчик сдал в милицию бабушку, убившую деда

Милиция Волгоградской области раскрыла убийство пенсионера, которое совершила его супруга. Помог оперативникам 12-летний внук злоумышленницы и потерпевшего: после нескольких месяцев молчания он не выдержал и рассказал, как все было.

По данным расследования, житель хутора Шебалино Октябрьского района Волгоградской области Виктор Петрович Онищенко пропал в конце января. На расспросы соседей жена только отвечала, что дед уехал пожить к сестрам, чтобы помочь с хозяйством.

Наконец, в конце марта бабушка все же пришла в милицию с заявлением о пропаже. Тогда и выяснилось, что, по словам родственниц, дед у них не жил и они впервые слышат о его желании у них погостить.

«Следователи опросили соседей, те рассказали, что видели пропавшего в конце января, — поясняет руководитель Котельниковского межрайонного следственного отдела Антон Анисимов. — А почтальон заявила, что после скорого исчезновения главы семейства в доме появился новый ковер и был сделан косметический ремонт».

Тогда сотрудники прокуратуры допросили внука пропавшего, который и открыл страшную тайну. По словам двенадцатилетнего мальчика, с дедом расправилась его бабушка. Пенсионер попытался спрятать от супруги спиртное, но хозяйка заметила обман и в пылу ярости зарубила мужа. Окровавленный топор вместе с телом женщина закопала во дворе, а потом сделала в доме ремонт, чтобы скрыть следы убийства, сообщает NEWSru.com.