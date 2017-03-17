12 лет колонии. 28-летней матери, выбросившей ребенка в мусоропровод, вынесли приговор

Новости Беларуси. 12 лет лишения свободы: суд вынес приговор матери, которая выбросила своего ребенка в мусоропровод.

Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима.

Девочку, которая пролетела семь этажей и чудом выжила, сейчас воспитывают тетя и бабушка.

Шокирующая история произошла в сентябре 2016 в поселке Мачулищи Минского района. 28-летняя местная жительница, родив дома в санузле, решила выбросить малышку с седьмого этажа в мусоропровод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.