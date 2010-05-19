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12 горняков погибли при взрыве на угольной шахте в китайской провинции Шаньси

19 мая 2010 08:30
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Всего в момент аварии в забое находились свыше 40 человек. Большинству рабочих удалось самостоятельно выбраться на поверхность.Причины происшествия расследуются.
# происшествия

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