12 горняков погибли при взрыве на угольной шахте в китайской провинции Шаньси

В результате наводнений, вызванных проливными дождями, в южных провинциях Поднебесной пострадали больше 15 миллионов человек.
Под большую воду ушли отдельные районы Польши, Болгарии, Чехии и Венгрии. Шесть человек погибли, тысячи продолжают эвакуировать и в эти минуты. Под угрозой оказался курортный сезон — ненастье отправило под воду сразу несколько отелей. Погода подмочила репутацию и в Минске. Таких дождей, что прошли над столицей в эти дни, по словам синоптиков не было пять лет.
Накануне там произошел взрыва метана. Пока связь с рабочими установить не удается.
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