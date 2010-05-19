12 горняков погибли при взрыве на угольной шахте в китайской провинции Шаньси

Небывалые ливни затопили сразу несколько регионов Старого Света

Под большую воду ушли отдельные районы Польши, Болгарии, Чехии и Венгрии. Шесть человек погибли, тысячи продолжают эвакуировать и в эти минуты. Под угрозой оказался курортный сезон — ненастье отправило под воду сразу несколько отелей. Погода подмочила репутацию и в Минске. Таких дождей, что прошли над столицей в эти дни, по словам синоптиков не было пять лет.