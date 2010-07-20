12 детей отравились в детском лагере «Крылатый» в Иркутской области

Очередное скандальное происшествие в летнем лагере отдыха в России. На этот раз ЧП случилось в «Крылатом» Иркутской области. Там отравились 12 детей.

В ходе проверки в лагере обнаружили многочисленные нарушения. Дети ели в жилых корпусах, в почти 40-градусную жару не были обеспечены питьевой водой, а из-за недостатка посуды был нарушен режим ее санитарной обработки. Также выяснилось, что в лагере, рассчитанном на 150 детей, отдыхали свыше 250 человек.

Cейчас в России расследуют и обстоятельства другой трагедии — в лагере «Азов» в Краснодарском крае. 7 июля в море утонули шестеро московских школьников. Как установило следствие, детям разрешили купаться в опасном, не предназначенном для этого месте. А в крови воспитателей экспертиза выявила алкоголь! Кроме того, в комнаты оздоровительного лагеря «Азов» подселяли посторонних взрослых.