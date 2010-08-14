1150 человек стали жертвами оползней в Китае

Количество жертв оползней в китайской провинции Ганьсу продолжает расти. В скорбном списке уже более 1150 фамилий.

Около 600 человек числятся пропавшими без вести. Стихия разрушила тысячи жилых домов. Несколько населенных пунктов фактически скрылись под водой. В борьбе со стихией задействовано более 6 тысяч военных. Кроме того, в районе работают волонтеры, медики и геологи. Однако ситуация в регионе остается крайне тяжелой.

Завтра в Китайской Народной Республике объявлен День общенационального траура.