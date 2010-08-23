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11 малышам по ошибке ввели смертельно опасный препарат в роддоме Майнца

23 августа 2010 14:40
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Немецкая прокуратура начала расследование шокирующего происшествия в родильном отделении престижной клиники города Майнц. Там в результате врачебной ошибки погибли двое младенцев.Выяснилось, что малышам вместо питательной смеси ввели смертельно опасный препарат. Еще пять младенцев сейчас находятся в реанимации. Всего пострадало 11 малышей. Известно, что смертоносные бактерии ввели младенцам в кровь вместе с лекарством. Однако, что именно стало точной причиной трагедии, пока до конца не ясно. Ведется расследование.
# происшествия

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