11 малышам по ошибке ввели смертельно опасный препарат в роддоме Майнца

Немецкая прокуратура начала расследование шокирующего происшествия в родильном отделении престижной клиники города Майнц. Там в результате врачебной ошибки погибли двое младенцев.Выяснилось, что малышам вместо питательной смеси ввели смертельно опасный препарат. Еще пять младенцев сейчас находятся в реанимации. Всего пострадало 11 малышей. Известно, что смертоносные бактерии ввели младенцам в кровь вместе с лекарством. Однако, что именно стало точной причиной трагедии, пока до конца не ясно. Ведется расследование.