11-классник распространял психотропные вещества в минской школе по цене в десять раз дороже рыночной

Дома у задержанного нашли клафилин и трамадон – препараты, относящиеся к сильным психотропным веществам.

Установлено, что школьник покупал их в аптеках не впервые. Поддельные рецепты он изготавливал в домашних условиях с помощью оргтехники. Приобретал психотропные вещества предприимчивый юноша по 5 тысяч рублей за упаковку, а продавал среди своих знакомых и одноклассников в десять раз дороже.

Любознательный молодой человек серьезно изучил информацию о медицинских препаратах, относящихся к психотропным и знал, что, с чем и как нужно смешивать для получения «кайфа», а вслед за этим и устойчивой зависимости.

Следственным отделам предварительного расследования Ленинского РУВД возбуждено уголовное дело по статье 380 часть 2 уголовного кодекса Республики Беларусь, сообщает сайт ГУВД.