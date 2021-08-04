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11-й с начала недели. Задержали ещё одного участника августовских протестных акций

04 августа 2021 14:17
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Новости Беларуси. Установлен еще один участник августовских протестных акций в Минске. С начала недели он стал 11-м задержанным по подозрению в участии в массовых беспорядках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11-й с начала недели. Задержали ещё одного участника августовских протестных акций-1

В ночь с 9 на 10 августа 2020 года 32-летний минчанин занимался погромами и уничтожением имущества. С его участием сейчас проводятся следственные действия.

# Акции протеста # происшествия # Фотофакт

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