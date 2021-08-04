11-й с начала недели. Задержали ещё одного участника августовских протестных акций

Новости Беларуси. Установлен еще один участник августовских протестных акций в Минске. С начала недели он стал 11-м задержанным по подозрению в участии в массовых беспорядках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Установлен еще один участник августовских протестных акций в Минске. С начала недели он стал 11-м задержанным по подозрению в участии в массовых беспорядках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ночь с 9 на 10 августа 2020 года 32-летний минчанин занимался погромами и уничтожением имущества. С его участием сейчас проводятся следственные действия.