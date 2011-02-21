Прямой эфир

107 черных дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

21 февраля 2011 11:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На берег Новозеландского остова Стюарт выбросились более 100 черных дельфинов. Их тела обнаружили туристы на одном из пустынных пляжей.

К тому времени большая часть животных — 59 особей — уже погибла. Однако и оставшихся в живых китов пришлось усыпить. «Решение об усыплении гринд далось нам непросто, но мы сделали это только ради того, чтобы не подвергать животных длительным страданиям», — цитирует агентство представителя природоохранного департамента.

Такие ЧП довольно часто случаются в Новой Зеландии. Как правило, если одна гринда выбрасывается на берег, то другие пытаются помочь ей и в результате разделяют ее судьбу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
21 февраля 2011 10:37

Беспорядки в Ливии, Кувейте, Марокко, Йемене: демонстрации все чаще перерастают в кровавые столкновения и погромы

21 февраля 2011 09:53

Более 300 тысяч человек остались без питьевой воды из-за разлива нефти в бразильском городе Каскавел

21 февраля 2011 09:28

В Эстонии сегодня день траура по погибшим в огне воспитанникам детского дома