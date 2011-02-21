107 черных дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

На берег Новозеландского остова Стюарт выбросились более 100 черных дельфинов. Их тела обнаружили туристы на одном из пустынных пляжей.

К тому времени большая часть животных — 59 особей — уже погибла. Однако и оставшихся в живых китов пришлось усыпить. «Решение об усыплении гринд далось нам непросто, но мы сделали это только ради того, чтобы не подвергать животных длительным страданиям», — цитирует агентство представителя природоохранного департамента.

Такие ЧП довольно часто случаются в Новой Зеландии. Как правило, если одна гринда выбрасывается на берег, то другие пытаются помочь ей и в результате разделяют ее судьбу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».