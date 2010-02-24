10 тысяч вьетнамцев пришли проститься с мертвым китом

Более десяти тысяч вьетнамцев собрались в провинции Бакльеу на торжественную церемонию похорон 15-тонного кита.

Туша мертвого животного была обнаружена в море, примерно в 40 километрах от побережья. Несколько десятков рыбаков на лодках потратили целый день на то, чтобы доставить ее к берегу.

Присутствовавшие на церемонии прощания жгли благовония в честь умершего животного, а на месте его погребения планируется построить храм, сообщает Lenta.ru.

Согласно поверьям вьетнамских рыбаков, кит является священным животным и встреча с ним, живым или мертвым, приносит удачу. К китам принято обращаться очень почтительно, употребляя термин «нгаи» (ngai). Так во Вьетнаме традиционно обращались к монархам.