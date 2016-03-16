10 миллионов за несуществующий долг: криминального авторитета–вымогателя задержали в Витебске

Новости Беларуси. В Витебске задержан криминальный авторитет. Он и его подельник требовали вернуть несуществующий долг 35-летнего жителя Витебска. Шантаж длился несколько месяцев – с сентября по январь. Пострадавшего караулили у дома и с применением силы требовали 10 миллионов рублей и ценности якобы за то, что помогли избежать уголовной ответственности.

Потерпевший ранее угнал автомобиль, за что понёс административное наказание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вымогатели – один из них известная в криминальных кругах личность – задержаны. Часть денег и ценностей изъяли во время обысков. Возбуждено уголовное дело.