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10 миллионов за несуществующий долг: криминального авторитета–вымогателя задержали в Витебске

16 марта 2016 11:00
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Новости Беларуси. В Витебске задержан криминальный авторитет. Он и его подельник требовали вернуть несуществующий долг 35-летнего жителя Витебска. Шантаж длился несколько месяцев – с сентября по январь. Пострадавшего караулили у дома и с применением силы требовали 10 миллионов рублей и ценности якобы за то, что помогли избежать уголовной ответственности.

Потерпевший ранее угнал автомобиль, за что понёс административное наказание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вымогатели – один из них известная в криминальных кругах личность – задержаны.  Часть денег и ценностей изъяли во время обысков. Возбуждено уголовное дело.

# происшествия # Криминал

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