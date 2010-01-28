10-летняя минчанка обокрала обидчика-одноклассника

Десятилетнюю ученицу одной из минских гимназий одноклассник в этот день долго дразнил. Особенно ей не нравилось то, что он называл ее обидным прозвищем "шапокляк". Сам собой в ее голове возник план мести обидчику – надо взять у него что-нибудь ценное.

На одной из перемен девочка забежала в раздевалку, чтобы забрать оставленные там вещи. На глаза попалась куртка одноклассника (благо вешалка была подписана), девочка полезла в карманам. Обнаружив там мобильный телефон, гимназистка немедленно положила его в свой карман. Потом, когда шла домой, сим-карту выбросила. Родителям сказала, что мобильник нашла.

Телефон долгое время лежал без дела. Пока папе пятиклассницы после подключения к другому мобильному оператору не понадобился еще один аппарат. Когда он начал пользоваться якобы найденным мобильником, на него вышли сотрудники милиции. Девочка сразу же во всем созналась...

Уголовное дело в итоге закрыли. Телефон стоимостью 650.000 белорусских рублей вернули десятилетнему потерпевшему. Маленькую воришку поставят на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Ее родители могут получить штраф по статье 9.4 КоАП Республики Беларусь ("Невыполнение обязанностей по воспитанию детей"). Кроме того, есть перспектива, что качество выполнения ими родительских обязанностей будет рассматриваться в комиссии по делам несовершеннолетних, сообщает сайт ГУВД.