10-летний мальчик утонул в реке Мухавец

Новости Беларуси. Морозы стали слабее, местами даже была отмечена плюсовая температура. Но такие перемены обрадовали далеко не всех. Спасатели предупреждают: выходить на лед стало опасно.

Так, в Кобринском районе прогулка школьника закончилась трагедией. Четвероклассник провалился под лед и утонул в реке Мухавец. Спасти 10-летнего мальчика не удалось.

По словам специалистов, в гибели детей на водоемах, в первую очередь, виновата беспечность взрослых. Осознавать опасность ребенок начинает только в 12-13 лет, а до этого воспринимает игры на льду как приятную забаву.

Не изменится погода и в начале этой недели. В Беларуси по-прежнему будет сыро и без сильных морозов. Синоптики обещают кратковременный снег, временами мокрый, ожидаются туманы и гололед. Столбики термометров в ночное время будут показывать до минус 8-ми, в дневные часы небольшой плюс. Вот и 8 декабря на большей части страны пройдет мокрый снег с дождем. На дорогах будет скользко, а температура воздуха составит от минус 5 до 1 градуса тепла, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.