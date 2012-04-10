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10 апреля – вторая годовщина со дня крушения польского президентского самолета под Смоленском

10 апреля 2012 06:55
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Новости Польши. Польша почтит память жертв авиакатастрофы президентского самолета под Смоленском. 10 апреля – вторая годовщина со дня крушения лайнера. В связи со скорбной датой запланированы выезд официальной правительственной делегации Польши на место катастрофы, где будет установлен памятник жертвам.

Самолет польского президента Леха Качиньского Ту-154 разбился под Смоленском в 2010 году. При посадке он зацепился за верхушки деревьев. На борту было 96 человек – пассажиры и члены экипажа.

После длительного расследования российская сторона пришла к выводу, что к катастрофе привела ошибка пилотов. Экипаж в сложных метеорологических условиях не захотел уйти на запасной аэродром. В отчете экспертов из Польши указано, что борт № 1 не имел права на вылет, так как аэропорт Смоленск-Северный не находился в польском реестре действующих аэродромов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авиакатастрофа

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