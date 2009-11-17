1 миллиард 250 тысяч украли из Пенсионного фонда России за два дня

13 ноября во второй половине дня неизвестный принес в ОПЕРУ Центробанка РФ два фальшивых платежных поручения якобы от имени ПФР, по которым банк начал перевод денег.

Вся сумма ушла на счета в коммерческий банк "Кубань". Оттуда часть этих денег - 550 миллионов - была отправлена на счета, которые находятся в Deutche Bank. Деньги ушли из Deutche Bank на другие счета. Остальные 700 миллионов осели на счетах еще одного банка.

В этих поручениях, копии которых Центробанк уже передал Пенсионному фонду России, были обнаружены фальшивые подписи сотрудников Пенсионного фонда России, печати Пенсионного фонда России и неиспользуемые пенсионным фондом коды бюджетной классификации.

Дело по факту хищения было возбуждено только ночью 16 ноября.

Центробанк приостановил транзакцию и заблокировал счета получателей денег, когда выяснилось, что поручений о переводе Пенсионный фонд России не давал. В заявлении, которое размещено на официальном сайте, фонд опровергает возможность расчетной ошибки при выдаче платежных поручений и проведении платежей со счетов.

Предположительно, аферу провело крупное международное преступное сообщество.

Отмечается, что преступники отлично знали внутреннюю "кухню" Пенсионного фонда, так как они очень умело воспользовались тем, что в фонде в субботу и воскресенье выходной и никто не заметил пропажи денег.

Пенсионному фонду на 17 ноября удалось вернуть на свои счета 1 миллиард. Оставшиеся 250 миллионов ищут, сообщает newsru.com.

В пенсионном фонде хранятся государственные деньги, предназначенные для выплат пенсий и материнского капитала.