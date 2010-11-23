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Зюганов хочет, чтобы Медведев рассказал, с чем связана негативная риторика по отношению к Беларуси и лично к Александру Лукашенко

23 ноября 2010 08:23
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На пресс-конференции в Москве Геннадий Зюганов дал свою оценку избирательной кампании в Беларуси: тому, как проводится агитация и сколько международных наблюдателей приглашено в республику.

«Более открытых выборов на территории постсоветского пространства не было», — подчеркнул председатель КПРФ.

Говоря о предстоящем Послании Президента России Федеральному собранию, Геннадий Зюганов заявил, что хотел бы в нём услышать, с чем связана негативная риторика федеральных каналов по отношению к Беларуси и лично к Президенту Александру Лукашенко, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». «Если мы за Союзное государство — что это за политика на государственном телевидении, когда все четыре канала проехались по Беларуси и Лукашенко?» — интересуется Геннадий Зюганов.

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