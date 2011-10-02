Зюганов: Договорились, что пересядем в разные кресла, и дальше будет так, как они хотят. На мой взгляд, это недопустимо

Эту партию разыграли по всем правилам большой политической игры. Да и судьбоносный съезд «Единой России» очень символично прошёл именно в спортивном комплексе. Интрига, опасный момент и эффектная передача.

Вот только многим аналитикам пришлось признать гол в свои ворота. Ведь такого результата от самой известной российской команды почти никто не ожидал.

Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации:

Договорились двое-трое, что вот так пересядем в разные кресла, и дальше будет так, как они хотят. На мой взгляд, это недопустимо.

А вот глава оппозиционной партии «Яблоко» Сергей Митрохин уверят: для его соратников главной интригой была и остаётся явка на грядущих выборах. Ведь то, что Путин и Медведев захотят поменяться креслами, по его мнению, не стало ни сенсацией, ни решением быстрого созревания.

Сергей Митрохин, председатель партии «Яблоко»:

Мы знали, что тандем пойдёт на президентские выборы. А кто там как рассядется в этом тандеме, не имеет большого значения.

Правда, для рядовых россиян, в частности, москвичей, с которыми нам удалось пообщаться, такое решение стало не столько неожиданным, сколько неоднозначным.

По мнению политологов, направлением с несколькими поворотами остаётся и развитие отношений между Россией и Беларусью в случае нового президентского срока Путина. С одной стороны, Владимир Владимирович — человек нам известный, а значит, и партнёрство двух стран может пойти по вполне предсказуемому сценарию.

Николай Сергеев, политолог:

Это неизбежно скажется в лучшую сторону на развитии белорусско-российских отношений. Ныне осуществляемые идеи Таможенного союза, Единого экономического пространства были определены Путиным, ещё когда он был президентом. И сейчас, когда он, наверное, вновь станет президентом, белорусско-российская интеграция перейдёт в новую фазу.

Однако, с такой же уверенностью аналитики говорят и о возможном негативном развитии двусторонних отношений, если у руля России вновь станет Владимир Путин. Ведь за годы его правления партнёрство наших двух государств не единожды с трудом выдерживало проверку на прочность. Вспомнить хотя бы так называемый «газовый конфликт».

Лев Криштапович, политолог:

Разговоры насчёт прагматичной политики, которую будет продолжать Путин — мы должны сказать: а была ли сейчас прагматичной политика российского руководства? Я думаю, что здесь будет ещё множество вопросов.

Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации:

У нас нет никакого другого выбора кроме тесного союза с Беларусью, с Украиной и Казахстаном. Почему Европа, которая между собой дралась 500 лет, под Страсбургом всё костями на метр усыпано, почему она держится за этот союз? Поэтому вопрос объединения и сложения — это вопрос нашего исторического выживания.