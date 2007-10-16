Звездные планы белорусских ученых

Второй белорусский искусственный спутник Земли выйдет на орбиту через два с половиной года.

Он будет легче и точнее в два раза своего предшественника. Оснащение спутника более мощным телескопом повысит конкурентоспособность белорусского аппарата на мировом рынке. От "БелКА" он будет отличаться не только техническими параметрами, но и названием.

Ученые Беларуси и России разработали новую союзную программу в области освоения космоса. Она начнет действовать со следующего года и предусматривает до 2010 года создание экспериментальных образцов наземных и орбитальных космических средств. Программа будет финансироваться из бюджета Союзного государства.

Новый спутник из космоса сможет рассмотреть даже ребенка. Беларусь пока не планирует участвовать в программах по освоению Луны и Марса, и отправлять на орбиту собственного космонавта. Об этом заявляют в Национальной академии наук.

Сегодня усилия белорусских ученых направлены на создание нового искусственного спутника Земли. Его стоимость составит около 15 млн. долларов, а оптическое разрешение будет один метр. Проще говоря, из космоса новый спутник сможет рассмотреть объекты на Земле в пол человеческого роста.