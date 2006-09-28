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Знакомство российских журналистов с нашей страной продолжается

28 сентября 2006 09:37
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Накануне в рамках пресс-тура по Гродненской области зарубежные гости посетили Августовский канал. Судя по отзывам, представителей прессы удалось удивить.

Особенно впечатлило россиян то, что канал воссоздан в его первоначальном облике, а водные суда пропускают через шлюзы исключительно вручную. Августовский канал, признались журналисты, место действительно уникальное. Кроме водного пути, здесь множество исторических памятников, а это ещё один плюс для привлечения туристов. И в том, что большинство из них будут именно россияне, гости не сомневаются.

Побывали журналисты и на заставах гродненского погранотряда, а во второй  половине дня - в Лидском районе. 27 сентября вечером представители СМИ Союзного государства прибыли в Минск. Они намерены ознакомиться с  развитием столичной инфраструктуры.

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