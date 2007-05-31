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Жизнь Верховной Рады продлена на один день

31 мая 2007 11:32
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Президент Виктор Ющенко продлил срок действия Верховной рады на один день - 31 мая. Напомним, 29 мая глава страны приостановил свой указ о роспуске Верховной рады на два дня для принятия парламентом пакета законопроектов, необходимых для проведения досрочных выборов. Однако парламент не уложился в этот срок, из-за расхождения во мнениях между депутатами от коалиции и оппозиции. Сейчас парламент в полном составе приступил к рассмотрению изменений в бюджет-2007. Это необходимо для проведения досрочных выборов. Тем временем президент Украины отбыл с двухдневным официальным визитом в Хорватию.

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