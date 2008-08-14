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Жизнь в Южной Осетии постепенно входит в мирное русло

14 августа 2008 17:35
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12 тысяч жителей, покинувших Цхинвали в результате вооруженного конфликта, уже вернулись в свои дома.

В югоосетинской столице работают два пункта выдачи продовольствия и приготовления пищи, постоянно подвозится питьевая вода. Уже действует хлебозавод. Началось вещание российских радиостанций. США вводят санкции против России.  НАТО запретило российскому кораблю принимать участие в международных антитеррористических учениях в Средиземном море.

Кроме того, администрация США заблокировала запрос российской стороны на проведение внеочередного заседания Совета НАТО-Россия для обсуждения ситуации на Кавказе.  Вместо этого, официальный Вашингтон назначил специальную встречу министров иностранных дел НАТО, где ситуация, возникшая между Грузией и Россией, будет обсуждаться без российской стороны.

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