Жизнь в Южной Осетии постепенно входит в мирное русло

12 тысяч жителей, покинувших Цхинвали в результате вооруженного конфликта, уже вернулись в свои дома.

В югоосетинской столице работают два пункта выдачи продовольствия и приготовления пищи, постоянно подвозится питьевая вода. Уже действует хлебозавод. Началось вещание российских радиостанций. США вводят санкции против России. НАТО запретило российскому кораблю принимать участие в международных антитеррористических учениях в Средиземном море.

Кроме того, администрация США заблокировала запрос российской стороны на проведение внеочередного заседания Совета НАТО-Россия для обсуждения ситуации на Кавказе. Вместо этого, официальный Вашингтон назначил специальную встречу министров иностранных дел НАТО, где ситуация, возникшая между Грузией и Россией, будет обсуждаться без российской стороны.

