Жизнь белорусских студентов в США должна быть в безопасности

Только за последние три месяца в США трижды покушались на жизнь белорусских студентов. В июне в штате Мэн был убит 20-летний студент БНТУ. В августе в штате Дэлавер жертвой вооруженного ограбления стал наш 19-летний земляк, который к счастью остался жив. А в начале сентября в Чикаго была убита 21-летняя белоруска.

Все эти ребята приехали в США по программе "Работа и путешествие", которая администрируется правительством Соединенных Штатов. Белорусский МИД в связи с этими фактами, передал ноту протеста временному поверенному в делах США в Беларуси Джонатану Муру. В специальном заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством Беларуси говорится: "Серия трагических инцидентов с белорусскими гражданами свидетельствует о том, что компетентные американские власти не могут или не хотят обеспечивать безопасность граждан Республики Беларусь на территории Соединенных Штатов. В свете происходящего белорусская сторона оценивает условия пребывания белорусских студентов в рамках указанной программы, как экстремальные и абсолютно неприемлемые. Если американские власти не способны обеспечить безопасность иностранных граждан на своей территории, то об этом необходимо открыто предупредить мировую общественность" - отмечают в МИД Беларуси.