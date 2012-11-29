Жители Туниса активно выразили свое недовольство экономической ситуацией. Более 200 человек пострадало

Новости Туниса. В Тунисе в столкновениях между демонстрантами и полицией пострадали более 200 человек. Состояние многих врачи оценивают, как критическое.

Люди вышли на улицы, чтобы выразить своё недовольство плачевной экономической ситуацией в стране. Главное требование - увеличение рабочих мест и государственных инвестиций в центральные районы Туниса.

Разгневанные демонстранты пытались прорваться к правительственным зданиям. Чтобы сдержать толпу полиции пришлось применить спецсредства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.