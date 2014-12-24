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Жители городов-спутников смогут построить жилье в кредит под 10%

24 декабря 2014 07:29
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Новости Беларуси. Жилье в кредит под 10% смогут построить жители городов-спутников. Развитие инфраструктуры пристоличья обсуждали накануне в Правительстве. Речь шла о создании не только дополнительного жилфонда, но и рабочих мест.

Планируется, что к 2030 году в пригород переедут на постоянное место жительства более 100 тысяч минчан.

Города-спутники будут создавать не только вблизи Минска, но и возле областных центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Это не просто некий дежурный вопрос. Он очень важный для развития нашей страны в целом, поскольку города-спутники – это не только будет строиться жилье, мы должны там решить все вопросы, связанные с инженерной инфраструктурой, естественно, социальными объектами. И главное – это рабочие места.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Государственная политика # Михаил Мясникович

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