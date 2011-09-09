Житель Борисова пожаловался губернатору, что не получил от Миноблисполкома письменный ответ на благодарность

Председатель Минского облисполкома Борис Батура принял 7 сентября в Борисовском райисполкоме более двух десятков человек, и почему-то среди них – почти половина из них - жители Минского района, сообщает пресс-служба облисполкома.

Они в основном обращались по поводу выделения земли, строительства подъездных дорог, водопровода и линии электропередач к земельным участкам. Не обошлось и без земельных споров между смежными землепользователями. Председатель Миноблисполкома пообещал детально разобраться в ситуациях.

Также поднимались вопросы выделения субсидий на строительство, кредитования жилья, предоставления места в общежитии. Актуальным был вопрос благоустройства. Например, борисовский пенсионер хлопотал о строительстве пешеходной дорожки по улице Окружной. Было решено, что она появится после выполнения всех работ, предусмотренных для решения проблемы с подтоплениями (ориентировочный срок - следующий год). Вкладывать сейчас деньги в прокладку дорожки нецелесообразно. По словам Бориса Батуры, в Борисове многое делается для защиты населения от подтоплений, эта тема находится на постоянном контроле, уже завершается реализация проекта инженерной защиты микрорайона "Дымки".



Одно обращение касалось жилищно-коммунальной сферы - борисовчанка жаловалась на сырость в квартире, низкий температурный режим.



К губернатору на прием пришли также представители бизнеса. Руководитель предприятия «Продукты питания» обратился за содействием в обеспечении производства сырьем, директор СООО «Зеленая точка» - по поводу строительства мусороперерабатывающего завода в регионе Борисов-Жодино, фермеры - по вопросам выделения земли для ведения фермерского хозяйства.



Один из жителей Борисова пришел на прием не с просьбой, а с благодарственными словами, и пожаловался Борису Батуре на то, что не получил от Миноблисполкома письменный ответ на благодарность. Борисовчанин за последние семь лет написал 60 благодарностей различным областным и районным структурам.