Жить без Президента - это хорошо или плохо? Пример Молдавии

В Молдове в минувшую пятницу должны были состояться президентские выборы. Однако голосование провалилось по простой причине — не нашлось кандидатов на этот пост. Молдова уже более двух лет живет без Президента. И это, наверняка, мировой рекорд! Почему страна оказалась в политическом тупике, и как это отражается на жизни молдаван?

Уже больше двух лет здесь в Кишиневе пустует не только резиденция президента, но и здание парламента. Оба строения обнесены глухим забором. Там ведется ремонт с апреля 2009 года, когда уличная акция протеста вылилась в массовые беспорядки и погромы. Если определиться с составом парламента молдаване не сумели, то вот выбрать президента никак не получается.

Депутаты сейчас вынуждены собираться в местном Дворце Республики, который расположен неподалеку. Кстати, именно парламент утверждает кандидатуру главы государства на тайном голосовании. Получается, что право избирать президента в Молдове имеет лишь 101 человек. Лидер партии коммунистов Владимир Воронин дважды занимал пост президента Молдовы. Последние два года он в оппозиции.

Владимир Воронин, лидер партии коммунистов Республики Молдова, президент Республики Молдова (2001-2009):

За эти годы, что они пришли к власти, ни на одну копейку не повысили пенсии, пособия, выплаты, компенсации детям, старикам, инвалидам и так далее. Ничто ни в каком направлении не продвинулось. Личный интерес: целый день они заседают, забыли о народе.

Сейчас фактически власть в Молдове находится в руках Альянса «За европейскую интеграцию», которому принадлежит большинство мест в парламенте. Партия коммунистов пытается инициировать отставку этой коалиции.

Прежде чем выдвигать кандидатов на пост президента, каждая из партий Молдовы подсчитала, сколько голосов сможет собрать претендент. Оказалось, что ни одна из политических сил не получает нужного большинства. Поэтому ни одна из партий и не стала заявлять своего кандидата. Зато 14 самовыдвиженцев попытались стать кандидатами на президентский пост. Среди них и таксист из Кишинева Валерий Бечиевич, который любит говорить о политике со своими пассажирами.

Валерий Бечиевич, таксист (Кишинев):

Величина пенсий такова, что невозможно оплатить коммунальные услуги и прокормить семью. Должен прийти человек, который знает, что делать, как делать и каким образом все это получится.

Однако, чтобы получить статус «кандидата», претенденты из народа должны заручиться поддержкой пятнадцати депутатов. Ни у кого этого не получилось.

Виталий Андриевский, руководитель информационно-аналитического интернет-портала (Молдова):

Самое главное, что с политически нестабильной страной не хотят иметь отношений другие страны — это первое. В политически нестабильную страну инвесторы не вкладывают деньги, потому что не знают, что будет завтра. Тут не могут реализоваться долгосрочные проекты. Все это как бы находится в одной системе. И чем дальше будет продолжаться политический кризис, тем хуже будут и экономическая, и социальная ситуации.

Жители Молдовы устали от неопределенности с президентом. Фермер Константин Балтаг два года назад приобрел подержанный МТЗ-80. Сейчас хотел бы купить белорусский трактор поновее, однако опасается, что нестабильность политическая может повлиять на его и без того небольшие доходы.

Константин Балтаг, фермер (Молдова):

Нет хозяина. Сами понимаете, когда есть хозяин, есть порядок и все остальное.

Все больше жителей Молдовы решаются на то, чтобы покинуть страну. По некоторым оценкам, примерно один миллион молдаван уже сейчас работает за границей. Жительница села в ста километрах от Кишинева Алена Русой сейчас учится на курсах бухгалтеров. Через 6 месяцев, когда получит диплом, она собирается уехать за рубеж.



Алена Русой:

Здесь нет работы, молодежи нет. Все в Москве, в Румынии, в Италии, только не в Молдавии.

По официальной статистике, в Молдове каждый пятый живет за чертой бедности. Многим помогают сводить концы с концами переводы из-за границы. Заработки гастарбайтеров формируют треть ВВП страны.

Богдан Цырдя, директор Социал-демократического института Молдовы:

35 процентов опрошенных (это самое большое количество респондентов) заявили, что советская система самая лучшая. Это после 20 лет демократии и после двух лет вот этого беспредела, люди уже просто завыли по советскому тоталитаризму.

Зураб Тодуа, политолог (Молдова):

Нестабильность нервирует все общество. У нас, к сожалению, ухудшились межнациональные отношения, осложнились отношения с Россией из-за этого кризиса и есть масса других проблем.

Некоторые аналитики указывают на то, что политическая нестабильность в Молдове подогревается действиями стран Запада.

Михаил Формузал, башкан (глава) автономного территориального образования Гагаузия (Молдова):

Когда несозревшие политические, несостоявшиеся политические лидеры волею случая или судьбы становятся у руля государства, всегда это государство ожидают большие потрясения. Поэтому надо очень сильно ценить стабильность. И не всегда то, что предлагается, особенно те рецепты, которые внедряются западными идеологами, ложатся на нашу действительность и реалии.

Не сумев выбрать президента, молдавский парламент накануне не смог даже определиться с датой следующей попытки. Если до конца 2011 года выборы главы государства не состоятся, то парламент будет распущен, и стране придется выбирать еще и новых депутатов.