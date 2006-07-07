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Жилье для граждан СНГ должно быть доступным и комфортным

07 июля 2006 11:57
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В Минске на базе Национальной библиотеки открылось XIII заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ. Его участники обсудят проблемы обеспечения граждан Содружества доступным и комфортным жильем. Делегации строительных комплексов стран СНГ также ознакомятся с практикой государственного управления строительным комплексом и результатами научно-технических достижений строительных организаций Беларуси, побывают на крупнейших новостройках и реконструируемых объектах белорусской столицы.

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