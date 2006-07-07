Жилье для граждан СНГ должно быть доступным и комфортным

В Минске на базе Национальной библиотеки открылось XIII заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ. Его участники обсудят проблемы обеспечения граждан Содружества доступным и комфортным жильем. Делегации строительных комплексов стран СНГ также ознакомятся с практикой государственного управления строительным комплексом и результатами научно-технических достижений строительных организаций Беларуси, побывают на крупнейших новостройках и реконструируемых объектах белорусской столицы.