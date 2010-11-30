Желтые карточки Рымашевскому и Статкевичу

Две жёлтые карточки двум кандидатам в Президенты. ЦИК Беларуси вынес предупреждения Виталию Рымашевскому и Николаю Статкевичу за организацию и проведение несанкционированной акции на Октябрьской площади Минска.

Как пояснили в Центризбиркоме, их действия противоречат Избирательному Кодексу, а также решению Мингорисполкома о проведении агитационных мероприятий. При этом кандидаты знали о незаконности и были заблаговременно об этом предупреждены.

Николай Лозовик, секретарь Центральной Комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Генпрокуратура заблаговременно вынесла им официального предупреждение о недопустимости нарушения законодательства о выборах и массовых мероприятиях. Если кандидаты хотели провести такое мероприятия на Октябрьской площади, они должны были, в соответствии с законом о массовых мероприятиях, подать заявку в Мингорисполком, получить соответствующее разрешение и тогда можно было бы его проводить.

В Беларуси будет изготовлено почти 7,5 миллионов бюллетеней для голосования. При этом количество запасных не превысит и 5% об общего числа избирателей.

ЦИК принял сегодня также решение о дополнительных мерах по обеспечению сохранности избирательных документов. Так, ящики для досрочного голосования в конце дня будут опечатываются в присутствии не менее двух третей состава избирательной комиссии. Прорезь для бюллетеней будет заклеиваться, в том числе и во время перерывов на обед, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Ящики для голосования будут опечатываться не только на ночь, но и в тех коротких двухчасовых перерывах в период досрочного голосования, когда участки не работают. Чтобы наблюдатели видели, что действительно в ящик в течение этих двух часов ничего не вбрасывалось. Вся документация хранится в сейфах, и нашими разъяснениями определено, что все бюллетени хранятся в сейфе у председателя участковой комиссии. Теперь мы указываем, что на ночь этот сейф должен обязательно опечатываться.